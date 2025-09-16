FestiJoven 2025: Omega, Pijama Party y La Costa lideran el gran cierre musical

El Día de la Juventud se vivirá con una fiesta a puro ritmo en San Juan. El FestiJoven 2025, que tendrá lugar este domingo 21 de septiembre en el Parque de Mayo, pondrá el foco en el talento musical local, con un line-up de bandas que promete hacer bailar a miles de estudiantes y familias.

A partir de las 16:30 horas, el escenario principal se encenderá para dar inicio a la programación musical. El gran cierre de la jornada estará a cargo de los grupos más reconocidos de la provincia, que se han consolidado como favoritos del público joven. Las bandas Omega, Pijama Party, Palo Santto y La Costa encabezarán una noche de fiesta, llevando su música a una audiencia masiva.

Pero el festival no solo celebra a los consagrados. El evento también es una plataforma para los nuevos talentos, brindando una oportunidad única para artistas emergentes que harán su debut ante el público. El despliegue de artistas incluirá también a Anita Pau, DJ Leo Franovich, Mi combo RKT, De la Lora y Aby Only, quienes mostrarán la diversidad de géneros musicales que conviven en la escena local.

Además de la música, el FestiJoven 2025 ofrecerá una amplia variedad de actividades recreativas, juegos, competencias y una kermés urbana. La jornada contará con servicios de hidratación, puestos de salud y un fuerte operativo de seguridad con más de 250 efectivos de la Policía de San Juan para garantizar el orden y el bienestar de todos los asistentes.

Para facilitar el acceso de los estudiantes, el evento contará con colectivos gratuitos durante toda la jornada a través del boleto escolar. Así, el Parque de Mayo se convertirá en un punto de encuentro masivo donde la música, la alegría y la celebración de la juventud serán los grandes protagonistas.

Operativo policial y colectivos gratis

Para facilitar el acceso al evento, el transporte público escolar será gratuito para todos los estudiantes durante toda la jornada, con paradas directas en las cercanías del Parque de Mayo.

Se han dispuesto seis puntos de ingreso al predio para agilizar el flujo de personas, evitando cortes de tránsito en la Avenida Libertador. Además, se implementará un robusto operativo de seguridad que contará con la participación de más de 250 efectivos de la Policía de San Juan y al menos seis ambulancias para cualquier emergencia médica. Una vez finalizado el festejo, personal de la Municipalidad se encargará de la limpieza y ordenamiento del lugar.

El Parque de Mayo permitirá el ingreso de comidas, mates y bebidas no alcohólicas, y en las cercanías se instalarán food trucks con una variada oferta gastronómica. El FestiJoven 2025 promete ser un evento que combine diversión, cultura y un compromiso con la seguridad y el bienestar de los jóvenes de la provincia.