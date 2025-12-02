La Fiesta Nacional de Santa Lucía dio su primer paso hacia la edición 2025 con el anuncio oficial de que Sergio Galleguillo será el encargado de abrir la celebración el viernes 12 de diciembre. El reconocido músico riojano encabezará la primera de las tres noches del evento cultural más importante del departamento.

La organización confirmó que este año la tradicional fiesta incorporará dos escenarios en la plaza principal, con el objetivo de ampliar la oferta artística y garantizar una circulación constante de espectáculos. La edición 2025 buscará atraer públicos diversos combinando artistas nacionales, talentos locales, academias de danza y propuestas comunitarias.

Además del show de Galleguillo, la programación incluirá ballets, feria de emprendedores, patio gastronómico, intervenciones artísticas y actividades recreativas en distintos sectores del predio. En las próximas horas se anunciarán los otros dos artistas nacionales que completarán la grilla central del fin de semana.

El cronograma quedó distribuido en tres noches temáticas: el viernes, dedicado al folclore con Galleguillo como número principal; el sábado, orientado a la música romántica y ritmos latinos; y el domingo, destinado al cierre a puro cuarteto y cumbia, con la tradicional convocatoria popular que caracteriza a la fiesta.

Durante todo el evento, artesanos, instituciones locales y espacios culturales acompañarán las actividades, consolidando a Santa Lucía como uno de los polos festivos más relevantes del calendario provincial.