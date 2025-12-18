El limonero es un árbol popular entre los amantes de la jardinería debido a su facilidad de cuidado. Sin embargo, hay un truco sencillo para asegurar que sus frutos crezcan sanos, jugosos y en abundancia. La clave es crear una mezcla casera, fácil de preparar y económica.

Una de las combinaciones más efectivas para fortalecer al limonero se prepara con cáscaras de banana, café usado y cáscaras de huevo trituradas. Estos ingredientes aportan potasio, nitrógeno y calcio, nutrientes fundamentales para el desarrollo del fruto, la floración y el fortalecimiento de las raíces.

Para preparar y aplicar el fertilizante, se pueden cortar las cáscaras de banana en trozos pequeños y enterrarlos directamente en la tierra, a unos centímetros del tronco. El café usado se mezcla con el sustrato para mejorar la estructura del suelo, mientras que las cáscaras de huevo deben secarse y triturarse bien antes de incorporarlas. La aplicación puede repetirse una vez por mes, especialmente en primavera y verano.

El potasio ayuda a formar frutos más grandes y con mejor sabor, mientras que el calcio evita deformaciones y caída prematura de limones. El aporte orgánico también mejora la retención de humedad y estimula la actividad microbiana del suelo, clave para una absorción eficiente de nutrientes.

Además de ser un truco de jardinería efectivo, esta práctica es ecológica y aprovecha residuos de cocina que suelen descartarse. Incorporar estas prácticas ayuda a mantener el limonero fuerte, productivo y con frutos de mejor calidad durante toda la temporada.