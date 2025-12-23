El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, reiteró que Groenlandia es "territorio europeo" y pertenece a los groenlandeses. Esto se debe a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el nombramiento de un enviado especial para la isla, que forma parte de Dinamarca y que, según Trump, es "necesaria" para la "seguridad nacional" de Estados Unidos.

El ministro francés respondió a las declaraciones del gobernador de Luisiana y recién nombrado enviado especial, Jeff Landry, quien aseguró que es un "honor" ocupar el cargo para "lograr que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos". Barrot criticó la postura de Landry y Trump, a pesar de que el primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado calma y aseguró que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él.

Publicidad

Nielsen expresó su tristeza por la situación provocada por la Administración Trump y dijo sentirse "triste" por las declaraciones del presidente estadounidense. "El presidente estadounidense ha vuelto a expresar su deseo de apoderarse de Groenlandia. Con palabras como estas hace que nos reduzcamos únicamente a una cuestión de seguridad y poder, y no es así como se debe hablar de Groenlandia", afirmó.

El primer ministro Nielsen recordó que Groenlandia es un pueblo con una larga historia, una cultura fuerte y una democracia vibrante. "Somos un país con responsabilidad por nuestro propio territorio y por nuestro propio futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la libre determinación están arraigados en el Derecho Internacional y no pueden simplemente ser ignorados", aseguró.

Publicidad

Nielsen expresó su agradecimiento a aquellos países que han mostrado "de manera clara e inequívoca su respeto por Groenlandia, por las instituciones democráticas y los principios fundamentales del Derecho Internacional". "Esto confirma que no estamos solos en casa", apuntó.

Finalmente, Nielsen reiteró que "Groenlandia es nuestro territorio" y que luchará por su libertad y derecho a la autodeterminación. "Aquí es donde se toman nuestras decisiones. Y en cualquier momento lucharé por nuestra libertad y nuestro derecho a la autodeterminación y moldearé nuestro futuro", sostuvo.