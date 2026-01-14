El Gobierno logró atravesar sin sobresaltos la primera licitación de deuda del año en el mercado local. En la subasta realizada esta semana, el Tesoro adjudicó $9,37 billones frente a vencimientos por un monto similar, alcanzando así un nivel de refinanciamiento del 98%, un dato que fue celebrado dentro del Ministerio de Economía.

Según la información oficial, la licitación despertó un marcado interés del mercado: se recibieron ofertas por un total efectivo de $10,06 billones, lo que permitió al Gobierno seleccionar instrumentos y confirmar un elevado nivel de rollover en este primer test financiero de 2026.

Para la operación, el Tesoro ofreció un menú amplio de títulos, que incluyó letras capitalizables, bonos a tasa fija, instrumentos ajustados por inflación y otros vinculados a la evolución del dólar. La estrategia buscó captar distintos perfiles de inversores y cubrir diversas expectativas sobre el rumbo macroeconómico.

La mayor parte de los fondos se concentró en los títulos a tasa fija, LECAP y BONCAP, con vencimientos entre febrero de 2026 y junio de 2027. En este segmento se colocaron más de $6 billones, con tasas mensuales que oscilaron entre 2,5% y 3,4%, equivalentes a rendimientos anuales efectivos de entre 35% y casi 50%. Aunque elevadas, estas tasas reflejan una apuesta del mercado a una inflación en descenso, aunque todavía con cautela.

Los bonos ajustados por CER también captaron una porción relevante de la demanda, con colocaciones por más de $1,2 billones. Estos instrumentos, que protegen contra la inflación, ofrecieron rendimientos reales de entre 6,9% y 8,3% anual, señal de que los inversores continúan buscando cobertura ante posibles desvíos en el proceso de desinflación.

Otro segmento destacado fue el de los títulos atados a la tasa TAMAR, referencia de los plazos fijos mayoristas. Allí se adjudicaron $1,45 billones con un margen del 5,55%, lo que evidencia el interés por instrumentos que acompañen la dinámica de tasas del sistema financiero.

En contraste, los bonos dólar linked tuvieron una recepción más limitada. Solo se colocaron $0,19 billones en el instrumento con vencimiento en febrero de 2026, mientras que el título previsto para marzo quedó desierto. El resultado sugiere que, por ahora, el mercado no paga primas altas por cobertura cambiaria, aunque el riesgo de una corrección del tipo de cambio sigue presente en el radar de los inversores.