El asesinato de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, ocurrido durante un evento en la Universidad Utah Valley, ha generado una profunda conmoción en Estados Unidos, manteniendo el tema en el centro del debate público y político.

En medio del duelo, se confirmó que el funeral se celebrará el próximo 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, un recinto con capacidad para más de 60.000 personas. La familia y la organización decidieron este lugar para permitir la mayor concurrencia posible de allegados, seguidores y dirigentes.

La logística del traslado del féretro y la organización del acto involucra a autoridades estatales y federales en un despliegue extraordinario para un evento político de estas características. El cuerpo fue trasladado desde Utah el jueves anterior a bordo del Air Force Two, en una operación coordinada que contó con la participación del vicepresidente JD Vance.

Arizona tiene un significado especial para Turning Point USA, ya que allí se encuentran la sede principal y gran parte de los equipos que desarrollan sus proyectos de formación política. Esta elección responde tanto a la capacidad del estadio como a la importancia simbólica que representa la región para el movimiento impulsado por Kirk.

La presencia del expresidente Donald Trump en el funeral fue confirmada por dirigentes de la organización y allegados a la familia. Trump mantuvo un diálogo con Erika Kirk, viuda del activista, y expresó su compromiso de asistir. “Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré”, afirmó.

La campaña bajo el lema “Fight for Charlie” ya ha comenzado a recibir adhesiones desde todo el país. Turning Point USA habilitó canales oficiales para facilitar la participación y la logística del evento, invitando a la comunidad a sumarse a la celebración de la “extraordinaria vida y el perdurable legado” de Kirk.

El ataque que terminó con la vida de Charlie Kirk ocurrió el miércoles anterior cuando Tyler Robinson, de 22 años, disparó con un rifle desde un edificio cercano a la universidad. Robinson fue detenido sin derecho a fianza y enfrenta cargos de asesinato con agravantes, descarga de arma de fuego con resultado de lesiones y obstrucción a la justicia.