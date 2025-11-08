El baby shower que hizo Oriana Sabatini con temática de Harry Potter

Oriana Sabatini fue sorprendida con un emotivo baby shower. La celebración, organizada por su hermana Tiziana Sabatini y un grupo cercano de amigas, se llevó a cabo antes de su regreso a Italia, el país en el que la cantante y su pareja, el futbolista Paulo Dybala, recibirán a su primera hija.

El festejo estuvo cuidadosamente ambientado con la temática de Harry Potter, ya que Oriana es una fanática declarada de la saga.

Cada detalle remitía al universo mágico creado por J.K. Rowling. En las imágenes del evento, se pudo ver una mesa larga vestida con manteles blancos, vajilla fina, copas de cristal y servilletas rojas atadas con anillos dorados. Las luces cálidas, las velas encendidas y las pequeñas decoraciones inspiradas en las snitches doradas completaron un ambiente íntimo y encantador. Además, el techo se cubrió con globos dorados y bordó suspendidos con cintas.

En el ventanal del comedor, se destacó la frase "The Chamber of Secrets has been opened" ("La Cámara de los Secretos ha sido abierta"), escrita con marcador, sumando un guiño divertido al universo potterhead.

La mesa dulce mantuvo la misma línea temática. Hubo una torta en tonos bordó y dorado con la palabra "baby" escrita en letras doradas. Cupcakes y cookies personalizados con los escudos de Hogwarts y los colores de Gryffindor también formaron parte del banquete, que se complementó con una selección de panificados y dips.

Oriana lució su panza intervenida con dibujos coloridos realizados por sus seres queridos. Corazones, flores, un arcoíris, una carita sonriente y la frase "¿Vamos a Banana?" fueron algunos de los trazos que decoraron su abdomen. La cantante se mostró relajada y feliz, disfrutando de cada gesto de cariño.

Aunque la cita estuvo colmada de amor y detalles especiales, hubo una gran ausente: Catherine Fulop, quien no pudo asistir por encontrarse de viaje.