En un momento clave de negociaciones televisivas, donde muchos contratos terminan en diciembre, Ángel de Brito anunció la renovación de su programa LAM. El conductor confirmó la extensión de su vínculo antes de que la información fuera revelada por terceros.

"Antes de que lo cuente otro, les quiero confirmar que en 2026 seguimos en América. También en 2027 vamos a continuar en esta pantalla", soltó De Brito. Esta firma le otorga la tranquilidad de un contrato que se extenderá por dos años.

Respecto a la franja horaria, el programa mantendrá su espacio actual: "Vamos a estar 8 a 10, como ahora". El conductor destacó el éxito del programa en ese horario: "Este horario lo conseguimos y rendimos. No chocamos la Ferrari...". De Brito añadió que están muy contentos en el canal y que "nos tratan siempre muy bien acá”.

Además, el programa enfrentará cambios internos. Semanas atrás, Alejandro Castello mencionó que Ángel prepara cambios drásticos para LAM. Se espera que Angelitas no sigan a partir de enero, sumándose a la anunciada partida de Yanina Latorre, quien dejará el ciclo por falta de tiempo para cumplir con el horario.