San Martín afronta esta noche una verdadera "final" por la permanencia. A las 21:30 horas, el equipo recibe a Lanús en el Hilario Sánchez, en un encuentro correspondiente a la penúltima fecha del Torneo Clausura.

Para este duelo vital, que marcará la despedida ante su gente en Concepción, el Verdinegro necesita imperiosamente conseguir un triunfo y así llegar a la última jornada con la esperanza intacta de mantener la categoría.

El entrenador, Leandro Romagnoli (Pipi), contará con el regreso de una de sus piezas clave en la generación de juego: Sebastián González. El "Pulpito", volante creativo y enganche, vuelve a estar disponible luego de haberse ausentado en la fecha pasada, en el clásico en Mendoza contra Godoy Cruz, debido a una molestia física (una contractura). Se espera que González esté desde el minuto cero ante el Granate.

En contrapartida, Romagnoli no podrá contar con el lateral izquierdo titular, Lucas Diarte. El jugador quedó descartado para este encuentro por haber sufrido un desgarro. Diarte se lesionó y debió ser reemplazado en el choque ante "el Toma" (Godoy Cruz).

En su lugar, se aguarda que Dante Álvarez sea quien juegue desde el arranque en el Hilario Sánchez. El resto del equipo será confirmado por el Pipi minutos antes de un partido que puede definir mucho del futuro del equipo sanjuanino en Primera División.