Lissa Vera y Lourdes Fernández se reencontraron y al parecer firmaron la paz. Lissa, quien en su momento alertó sobre lo que estaba viviendo Lourdes, habló en profundidad sobre su actual relación con su colega.

La reconciliación se da a poco de la vuelta de Bandana, que regresará a los escenarios el 23 de noviembre. Antes de esto, la relación entre ellas había sido tensa. Cuando Lourdes abandonó el Hospital Fernández, arremetió contra Vera con frases muy fuertes, pero Lissa la volvió a perdonar.

Consultada por el reencuentro, Lissa dijo que lo que pasa entre ellas y en el grupo es que hay un cariño genuino y que, más allá de todo lo que han pasado, se entiende que en el fondo hay amor de verdad. A veces "te puede gustar o no, pero es un cariño real". Lissa reveló el detalle exacto de la reconciliación: "Ayer en diez minutos nos juramos amor eterno y estamos bien".

Lissa también dio detalles sobre las preparaciones de la banda. Dijo que están muy entusiasmadas, que las chicas quieren viajar y ya se quieren venir. Están charlando sobre vestuario, maquillaje y cómo se van a organizar. Añadió que "siempre hacemos un momento de terapia" y charlan sobre cómo están cada una con sus vidas.

Finalmente, Lissa explicó por qué decidió actuar en el pasado en la causa de Lourdes. Argumentó que tiene dos hijas y le gustaría que, si les sucede algo a sus amigas, hagan lo mismo que ella hizo. Por eso, desde ese lado, entendió a Mabel en su momento. Lissa sabe que Lourdes está pasando una situación dolorosa, ya que hubo un vínculo que fue muy nocivo y eso duele. Lissa y las otras chicas la acompañan en todo este proceso.