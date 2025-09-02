Política > Estrategias
Gobernadores del centro del país forman un frente tras la victoria en Corrientes
POR REDACCIÓN
Los gobernadores que se sitúan en el centro del mapa político argentino han dado un paso significativo hacia la conformación de un armado nacional con la consolidación de Provincias Unidas. Este movimiento cobra impulso tras el reciente y categórico triunfo del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien no solo se incorporó a este espacio federal, sino que también vio a su hermano, Juan Pablo Valdés, convertirse en el nuevo mandatario provincial.
La victoria de Valdés en Corrientes se produjo luego de una ruptura en las relaciones electorales con la Casa Rosada. El gobernador correntino consideró que las exigencias de los negociadores de La Libertad Avanza (LLA) fueron "desmedidas", lo que llevó a su frente provincial a competir sin el apoyo del oficialismo nacional. Lisandro Almirón, el candidato libertario, obtuvo un "magro resultado" al quedar en cuarto lugar. Desde el entorno de Valdés, desmintieron la versión del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sobre la supuesta imposición de su hermano como candidato, afirmando que LLA buscaba "quedarse con todo" en las listas sin "anclaje territorial" en la provincia.
Provincias Unidas se presenta como una "conjunción de partidos políticos" con el objetivo claro de "unirnos nosotros. Estamos haciendo lo que no hace el Gobierno nacional: unirnos", según declaraciones de Valdés. Este espacio busca ser una "vía de escape" para aquellos mandatarios que deseen tomar "distancia definitiva de la Casa Rosada", con la mira puesta en consolidar un proyecto nacional y encaminar la construcción de cara al 2027.
En el cierre de campaña de Valdés, estuvieron presentes figuras clave de este nuevo armado, como los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Zdero (Chaco), además del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. La presencia de Zdero y del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo –ambos aliados de LLA en sus provincias– en los festejos de Corrientes, subraya la "incómoda situación" de algunos mandatarios, quienes a menudo están cerca del Gobierno nacional por "la situación económica y financiera de su provincia".
El exgobernador Juan Schiaretti juega un rol fundamental como "nexo central" para las coaliciones que se están gestando en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Próximamente, visitará localidades como La Matanza y Tigre para darle "identidad y continuidad" a la marca de Provincias Unidas. El espacio espera construir un "bloque voluminoso" en ambas cámaras del Congreso a fin de año, sumando a representantes de otros gobernadores como Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Este grupo se entusiasma con un armado de "mixtura ideológica, con una identidad de centro y sin la presencia de los exponentes extremos". Incluso, se baraja la posibilidad de una negociación con Axel Kicillof y su grupo de intendentes, aunque se descarta la inclusión de Cristina Kirchner, La Cámpora y los "cristinistas de paladar negro". La consolidación de este proyecto nacional dependerá en gran medida de los resultados electorales que obtenga en provincias fundadoras como Chubut, Jujuy, Córdoba, Santa Fe y Santa Cruz.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.