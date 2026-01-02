Durante el transcurso de 2025, el Gobierno de San Juan avanzó con un plan de mejoras edilicias en distintos hospitales de la provincia, enfocado en optimizar las condiciones de funcionamiento del sistema de salud pública. Las intervenciones fueron ejecutadas a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y tuvieron como eje el mantenimiento integral de edificios sanitarios clave en el interior sanjuanino.

Las obras se concentraron en cinco hospitales de la periferia provincial: el Hospital Dr. José Giordano, en Albardón; el Hospital Dr. Ventura Lloveras, en Sarmiento; el Hospital Dr. César Aguilar, en Caucete; el hospital de Barreal, en el departamento Calingasta; y el Hospital Dr. Alejandro Albarracín, en Valle Fértil. En todos los casos, los trabajos apuntaron a mejorar el estado general de los inmuebles y a adecuar los espacios a las exigencias actuales de la atención médica.

Publicidad

Entre las tareas realizadas se destacaron los trabajos de pintura integral en muros y cielorrasos, con la aplicación de tratamientos específicos según el uso de cada sector. Las intervenciones contemplaron áreas de atención al público, sectores de internación, consultorios, espacios administrativos y zonas de circulación, teniendo en cuenta criterios sanitarios, de durabilidad y de mantenimiento a largo plazo.

En términos de magnitud, el plan de obras alcanzó a más de 44.000 metros cuadrados intervenidos en hospitales distribuidos en distintos departamentos de la provincia. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que este tipo de acciones, aunque muchas veces no visibles a simple vista, resultan fundamentales para garantizar condiciones adecuadas tanto para pacientes como para el personal de salud.

Publicidad

El enfoque del Gobierno fue priorizar hospitales que cumplen un rol estratégico en la atención de poblaciones alejadas del Gran San Juan, reforzando la infraestructura sanitaria en zonas donde estos establecimientos representan el principal —y en muchos casos único— acceso al sistema público de salud. En ese sentido, las mejoras buscan acompañar el funcionamiento diario de los nosocomios y prevenir el deterioro edilicio que suele afectar a edificios de uso intensivo.

Las intervenciones se inscriben dentro de una política de mantenimiento sostenido de la infraestructura pública, que apunta a preservar y poner en valor los edificios existentes, evitando mayores costos a futuro. Con este plan, el Gobierno provincial apuesta a consolidar un sistema sanitario más eficiente, con hospitales en mejores condiciones para responder a la demanda creciente de atención en todo el territorio sanjuanino.