Tal como lo advertían desde hace meses los vecinos de la zona, el peligro finalmente se materializó. Este viernes 2 de enero, pasadas las 14, un árbol seco de gran porte se desplomó sobre calle Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Capital y Rivadavia. Por fortuna, al momento de la caída no circulaban peatones ni vehículos por el lugar, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Las imágenes registradas por vecinos y testigos muestran la magnitud del ejemplar caído y el riesgo que representaba para quienes transitan diariamente por una de las arterias más concurridas del Gran San Juan. El episodio reavivó un reclamo que lleva meses sin una solución integral.

Una advertencia que no fue escuchada

El 22 de mayo de 2025, vecinos de Capital y Rivadavia habían advertido públicamente la situación. “Necesitamos que corten los árboles secos de calle Hipólito Yrigoyen (límite entre Capital y Rivadavia), porque en cualquier momento se van a caer y va a suceder una desgracia”, expresaron entonces con preocupación.

El reclamo no era nuevo. Ya desde marzo del año pasado, residentes de la zona denunciaban la presencia de varios árboles secos y deteriorados, señalando que, al tratarse de una zona interdepartamental, ningún municipio asumía plenamente la responsabilidad de erradicarlos o realizar tareas de poda preventiva.

Tras aquellas denuncias vecinales, tanto la Municipalidad de Rivadavia como la de Capital se comprometieron, a través de DIARIO HUARPE, a trabajar de manera conjunta para solucionar el problema. Según habían informado, se avanzarían con relevamientos y tareas de erradicación de los ejemplares en mal estado.

Riesgo latente y trabajos de emergencia

Tras la caída del árbol, vecinos informaron que en el lugar trabajó personal de la Municipalidad de Capital. Además, se aguardó la llegada de una cuadrilla de Naturgy para cortar el suministro eléctrico, ya que el desplome afectó cables de la zona y provocó daños en un medidor domiciliario.

La preocupación de los frentistas persiste, ya que en el sector aún permanecen otros ejemplares en condiciones similares, lo que mantiene latente el riesgo para transeúntes y automovilistas.