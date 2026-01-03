Un incendio de gran magnitud consumió por completo una vivienda ubicada en la planta alta de un domicilio del barrio Frondizi, en Capital, y dejó como saldo dos personas heridas con quemaduras, que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital.

El siniestro se registró cerca de las 17 horas de este viernes 2 de enero, donde trabajaron varias dotaciones de Bomberos de la Policía de San Juan para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.

Publicidad

Solo quedó en pie la pared frontal de la vivienda que estaba alquilada.

En el lugar reside Emanuel Ruiz, propietario del inmueble, quien alquila una vivienda construida en la planta alta a Enzo Daniel Pereyra y su pareja, siendo estos últimos los más afectados, ya que el fuego destruyó la totalidad de la casa que habitaban.

Según fuentes policiales, Ruiz y la pareja de su inquilino intentaron sofocar el incendio en los primeros momentos, pero ambos resultaron con lesiones por quemaduras. Por tal motivo, fueron trasladados al Hospital Doctor Marcial Quiroga, donde quedaron internados para su atención en el Instituto del Quemado.

Publicidad

El incendio afectó la parte superior del inmueble, pero también hubo que proteger la planta baja.

Las pérdidas en la vivienda alquilada de la planta alta fueron totales, mientras que la casa de la planta baja también sufrió daños, aunque en menor proporción.

Personal de Bomberos inició las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.