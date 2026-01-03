Un hombre de 32 años fue detenido por efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste cuando sustraía cables y cañerías de una bodega ubicada en calle Morón, entre Atencio y avenida Libertador, en el departamento Rivadavia.

El procedimiento se concretó tras un llamado que alertó sobre la presencia de un sujeto dentro del predio. Al arribar al lugar, los uniformados sorprendieron al sospechoso, de apellido Ruiz, quien tenía en su poder rollos de cobre y cable negro tipo taller.

El sujeto fue sorprendido con los elementos robados en su poder.

Al realizar una inspección en la bodega, el personal policial constató el faltante de cañerías correspondientes al sistema de aire acondicionado utilizado para la refrigeración de las cavas, confirmando así el ilícito.

Intervino el Ayudante Fiscal doctor Germán Cuk, de la UFI Flagrancia, quien dispuso el inicio del procedimiento especial por el delito de robo agravado por ser cometido en despoblado. El imputado quedó detenido, mientras que el material sustraído fue secuestrado como evidencia.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 34, que continuará con las actuaciones correspondientes.