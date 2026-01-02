Barreal, localidad ubicada en el departamento Calingasta fue seleccionada como uno de los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026 por Bloomberg Pursuits. La distinción forma parte de la décima edición de la guía anual que elabora el medio internacional, considerado uno de los más influyentes a nivel global.

La inclusión de Barreal en este ranking representa un reconocimiento de alcance internacional y refuerza el posicionamiento turístico de San Juan en los principales mercados del mundo. La selección se realiza a partir de un trabajo editorial que se extiende durante todo el año y que analiza destinos con crecimiento sostenido y proyección global.

Bloomberg evalúa variables como inversiones hoteleras, conectividad aérea, infraestructura, desarrollos culturales y experiencias turísticas diferenciales. La lista final busca equilibrio geográfico y diversidad, integrando propuestas de distintos continentes, que van desde grandes ciudades hasta destinos de naturaleza y perfil cultural singular.

En ese marco, Barreal fue valorado por su entorno natural al pie de la Cordillera de los Andes, la amplitud de sus paisajes y su identidad productiva y gastronómica. También se destacó su oferta de turismo activo y actividades al aire libre, que lo diferencian dentro del escenario internacional.

Entre las experiencias mencionadas, Bloomberg resaltó la práctica de land sailing o carrovelismo en La Pampa El Leoncito, una actividad poco frecuente a nivel mundial que se desarrolla gracias a las extensas planicies y las condiciones naturales del lugar.

En una entrevista emitida por Bloomberg Businessweek Daily, la directora global de viajes de Bloomberg Pursuits, Nikki Ekstein, señaló que en Barreal se encuentran “vistas espectaculares de montaña, a la sombra de la Cordillera de los Andes”. Además, describió el paisaje como “planicies increíbles, casi lunares, formadas sobre antiguos lagos evaporados”, y subrayó que “los paisajes son tan planos y vastos que permiten practicar land sailing, navegando con el viento a través de estos escenarios desérticos”.

Barreal se suma así a un listado internacional que reúne destinos considerados tendencia para el turismo global en 2026, consolidando la visibilidad de San Juan en el mapa turístico mundial.