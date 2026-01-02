El año 2025 mostró tendencias definidas en la elección de nombres para recién nacidos en Argentina. Según datos oficiales del Registro Nacional de las Personas, los nombres clásicos de la última década y aquellos de origen italiano volvieron a concentrar la mayor cantidad de registros en todo el país.

El relevamiento fue elaborado por la Dirección Nacional de Población a partir de inscripciones realizadas hasta el 1 de diciembre de 2025. La estadística contempla cada nombre propio de forma individual, sin considerar combinaciones, y calcula su frecuencia en relación con el total de nacimientos identificados durante el período.

En el grupo femenino, Isabella encabezó el ranking con 6.848 registros, lo que equivale a 48,27 por cada mil niñas nacidas. Le siguieron Valentina, con 5.766 inscripciones, y Olivia, con 5.707, conformando el podio de los nombres más elegidos. Más atrás aparecieron Sofía, Jazmín, Victoria y Martina, junto con nombres breves como Emma y Emilia, que mantuvieron una presencia sostenida.

En la categoría masculina, Benjamín fue el nombre más registrado del año, con 7.400 casos, lo que representa 49,92 por cada mil niños. El segundo lugar fue para Gael, con 5.963 inscripciones, mientras que Mateo ocupó el tercero con 5.872. La lista continuó con nombres de fuerte presencia internacional como Valentino, Valentín, Enzo, Liam y Noah.

Dentro del Top 20 femenino también se destacaron Mia, Catalina, Aitana, Ambar y Franschesca, mientras que en los varones se sumaron Giovanni, Felipe, Julián, Nicolás, Benicio, Bastian, Eithan, Lionel, Gabriel, Agustín y Ezequiel, todos con más de 2.400 registros anuales.

El informe oficial advierte además la presencia de variantes ortográficas o fonéticas de un mismo nombre, como Valentina, Valentín y Valentino, o Emma y Emilia, lo que refleja la influencia de pequeñas modificaciones dentro de las tendencias dominantes.

El ranking 2025 confirma la continuidad de nombres tradicionales con proyección global, la preferencia por opciones breves y la consolidación de raíces italianas y religiosas en la elección de nombres para bebés en Argentina.