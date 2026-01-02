El Gobierno nacional lanzó una nueva web oficial para gestionar consultas y reclamos vinculados a los subsidios a la luz y al gas, en el marco del nuevo esquema que comenzará a regir a partir de enero de 2026. La herramienta fue presentada tras la creación del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto 943/2025.

La medida, impulsada por la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, reorganiza de manera integral el sistema de subsidios y deja sin efecto los mecanismos anteriores. Desde ahora, los hogares se clasifican únicamente en dos grupos: con subsidio y sin subsidio, según ingresos, patrimonio y situación socioeconómica.

El sitio oficial, disponible en argentina.gob.ar/subsidios, permite a los usuarios consultar si reciben o no la asistencia estatal y realizar reclamos en caso de considerarlo necesario. Quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no deben volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas y quienes eran beneficiarios del Programa Hogar deberán inscribirse nuevamente bajo la nueva modalidad.

La plataforma ofrece tres opciones principales: consultar si se recibe el subsidio, consultar el estado de una solicitud y solicitar una revisión del caso. Para acceder, los usuarios deben ingresar a través de la app Mi Argentina, con CUIL y contraseña, o contar con el número de gestión correspondiente.

Para realizar trámites o consultas, se solicita tener a mano el número de medidor y de cliente, el DNI vigente, el CUIL de los integrantes del hogar mayores de 18 años y una dirección de correo electrónico activa.

El nuevo régimen establece que podrán acceder a los subsidios los hogares con ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se incluye a hogares con integrantes que cuenten con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, Pensión a Veteranos de Guerra o Certificado Único de Discapacidad.

Las bonificaciones previstas alcanzan el 50% del consumo base de electricidad durante todo el año y el 50% del gas por redes en los meses de mayor demanda. De forma excepcional, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional del 25% en enero para ambos servicios, que se reducirá progresivamente hasta diciembre.

En el caso del gas envasado, los usuarios vulnerables deberán inscribirse desde el 2 de enero para acceder a un descuento directo en la compra de garrafas de 10 kilos, que se aplicará mediante medios de pago virtuales. Para entidades de bien público y clubes de barrio, el trámite no es necesario, ya que cuentan con regímenes específicos de tarifa diferencial o subsidio especial.