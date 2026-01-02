Lisandro Sisterna comenzará este sábado 3 de enero su participación en el Dakar 2026, que se disputará íntegramente en Arabia Saudita. El sanjuanino afrontará su segundo desafío en la competencia más exigente del rally raid mundial, esta vez como navegante del piloto argentino Kevin Benavides, en un vehículo de la categoría Challenger T3.

Luego de su destacado debut en la edición anterior, donde logró un tercer puesto en la general y se convirtió en el primer sanjuanino en subir al podio del Dakar, Sisterna vuelve a la carrera con un nuevo proyecto deportivo. La dupla Benavides–Sisterna competirá a bordo de un Taurus T3 Max, identificado con el número 347, dentro del equipo BBR Motorsport, con respaldo oficial de Red Bull.

La actividad oficial comenzará este viernes con las verificaciones técnicas, mientras que el sábado se disputará el prólogo Yanbu–Yanbu, con 22 kilómetros cronometrados y 73 de enlace. El domingo 4 de enero se correrá la primera etapa, también con inicio y final en Yanbu, con un total de 518 kilómetros, de los cuales 305 serán de especial.

El Dakar 2026 contará con 13 etapas y finalizará el sábado 17 de enero. La categoría Challenger agrupa a prototipos ligeros tipo UTV y buggies, considerados entre los más veloces y competitivos del rally. La dupla argentina realizó pruebas previas en Marruecos durante diciembre, sumando kilómetros clave para la adaptación al vehículo y la navegación.

Una vez finalizada la competencia en Arabia Saudita, Benavides y Sisterna continuarán su calendario internacional dentro del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), dando continuidad a una temporada de alta exigencia deportiva.

Las etapas del Dakar 2026 en Arabia Saudita

El Dakar 2026 se desarrollará a lo largo de 13 etapas, con inicio y cierre en Yanbu. El cronograma completo es el siguiente:

