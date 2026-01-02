Un reciente ranking internacional que agrupa a las 50 compañías mejor valuadas del sector minero volvió a poner a San Juan en el centro del mapa de las grandes inversiones. En el listado aparecen varias firmas con operaciones en la provincia, lo que confirma el peso estratégico que el territorio sanjuanino tiene dentro de la minería global.

En lo más alto del ranking se ubica BHP, que lidera la nómina como la empresa minera más valiosa del mundo. Su presencia en San Juan se materializa a través del Distrito Vicuña, un ambicioso desarrollo que comparte con Lundin Mining y que concentra proyectos de cobre de clase mundial como Josemaría y Filo del Sol. Se trata de iniciativas consideradas clave para el futuro productivo de la provincia y para el posicionamiento de la Argentina como exportador de minerales críticos.

Más abajo en el listado, aunque todavía dentro del top ten, aparece Barrick Gold, una de las compañías con mayor trayectoria en San Juan. La firma, que opera desde hace más de dos décadas la mina Veladero en el departamento Iglesia, se posiciona en el séptimo lugar del ranking. Su permanencia en los primeros puestos refleja la relevancia de Veladero dentro de su cartera global y la continuidad de las operaciones en la provincia.

En el noveno puesto se encuentra Glencore, otro actor de peso internacional con presencia sanjuanina. La empresa desarrolla el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento Calingasta, uno de los yacimientos de cobre más importantes del país y una de las grandes apuestas a futuro para la minería local.

El ranking también incluye a otras compañías con operaciones en San Juan, aunque en posiciones más alejadas del podio. En el lugar 31 figura Shandong Gold, socia de Barrick en Veladero, cuya participación refuerza el perfil internacional del proyecto iglesiano. En el puesto 33 aparece Teck Resources, responsable del proyecto La Coipita, un emprendimiento de oro, cobre y molibdeno también situado en Calingasta.

Finalmente, en la posición 41 se ubica Lundin Mining, que además de su peso propio en el ranking global cumple un rol central en San Juan como aliada estratégica de BHP en el Distrito Vicuña. La presencia reiterada de estas compañías en el listado ratifica que la provincia concentra algunos de los proyectos más atractivos del país y se consolida como un polo clave para las grandes mineras a nivel mundial.