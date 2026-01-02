San Martín continúa activo en el mercado de pases y en las últimas horas confirmó una nueva incorporación de cara a la próxima edición de la Primera Nacional. Se trata de San Martín de San Juan, que sumó a un jugador sanjuanino formado en la cantera de Sportivo Desamparados para reforzar su plantel.

El futbolista es Hernán Zuliani, lateral izquierdo de 23 años, quien se convirtió en el cuarto refuerzo del Verdinegro para la próxima temporada. Zuliani llega tras su paso por San Martín de Tucumán y se suma al equipo que ya comenzó a delinear su estructura para el torneo.

Desde el club confirmaron la incorporación a través de un comunicado oficial, en el que informaron que el jugador firmó su vínculo en la jornada de hoy y que estará presente desde el inicio de la pretemporada.

La llegada de Zuliani se enmarca en el trabajo que lleva adelante el entrenador Ariel Martos, quien avanza en la conformación del plantel que afrontará la Primera Nacional, combinando jugadores con recorrido y jóvenes surgidos del fútbol local.

Con este movimiento, San Martín sigue ajustando piezas de cara a una temporada exigente, en la que buscará ser protagonista desde el inicio del campeonato.