El Banco Central de la República Argentina inició un sumario cambiario contra la Asociación del Fútbol Argentino, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos, por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. La investigación abarca operaciones realizadas entre 2020 y 2023 y analiza movimientos que, en conjunto, superan los USD 240 millones.

El expediente, firmado la semana pasada y aún no notificado formalmente a la entidad, comprende cinco universos de operaciones vinculadas al ingreso y la liquidación de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales. Los hechos bajo análisis ocurrieron durante la gestión de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y de Miguel Ángel Pesce al frente del Banco Central.

Según fuentes con conocimiento directo del caso, el eje de la investigación se centra en el cambio de concepto declarado en los registros de ingresos. La AFA habría informado esos fondos como “otras transferencias corrientes” en lugar de “servicios personales, culturales y recreativos”, lo que habría permitido evitar la obligación de liquidar los dólares en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Entre los principales ingresos analizados figuran los contratos de sponsoreo con Adidas, los acuerdos de televisación con Fox y Argentina Football Distribution LLC, y transferencias de organismos deportivos internacionales como la FIFA y la Conmebol.

En el caso de Adidas, el contrato firmado en 2017 y vigente hasta 2030, por un total de 260 millones de euros, es uno de los ejes centrales del sumario. La investigación pone bajo análisis casi 95 millones de euros que no habrían sido liquidados desde la segunda mitad de 2020. Para los derechos de televisación, el expediente incluye montos superiores a los USD 45 millones por parte de Fox y cerca de USD 78 millones vinculados a Argentina Football Distribution.

El sumario también detalla transferencias de FIFA y Conmebol destinadas a competencias como la Copa América, torneos femeninos y futsal. En estos casos, se detectaron tanto montos ingresados y no liquidados como fondos que no habrían ingresado al mercado de cambios.

La causa incluye como responsables a la AFA como persona jurídica, a su presidente Claudio Tapia y a los tesoreros que ocuparon ese cargo durante el período investigado. El Banco Central otorgó prórrogas para la presentación de descargos, con plazo vigente hasta el 1 de septiembre de 2025.

El sumario es de carácter cambiario y, de avanzar, podría derivar en sanciones económicas e inhabilitaciones para operar en el mercado de cambios. Se trata del primer expediente formal de este tipo iniciado por el Banco Central contra la AFA, debido a la magnitud y complejidad de las operaciones bajo análisis.