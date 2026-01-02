El lanzamiento de la plataforma política que tiene como principal referente al pastor evangélico Dante Gebel dejó una señal clara hacia el interior del país y, particularmente, hacia San Juan. En el acto realizado el martes pasado en el Club de los Pescadores, en la costanera porteña, se destacó la presencia del dirigente sindical y pastor sanjuanino Eduardo Cabello, quien comenzó a perfilarse como el nexo territorial del espacio Consolidación Argentina en la provincia.

La actividad fue la primera aparición pública de la estructura que viene gestándose desde hace tiempo en encuentros reservados entre dirigentes políticos, sindicales y sociales. El objetivo declarado es construir una alternativa nacional con proyección electoral y con Gebel como figura central, en un armado que algunos ya leen como el primer paso hacia una eventual candidatura presidencial del pastor en 2027.

En ese entramado previo, Cabello ya había sido parte de reuniones donde participaron dirigentes de peso de la CGT nacional y referentes regionales. Esa participación temprana, sumada a su doble condición de sindicalista y pastor evangélico, lo posicionó de manera natural como uno de los referentes provinciales del armado. En los hechos, su presencia en el lanzamiento terminó de consolidar la idea de que será el “puntero” político de Gebel en San Juan, el encargado de tender puentes y ordenar la estructura local.

Desde el entorno de Consolidación Argentina señalan que la estrategia apunta a construir un espacio amplio, transversal y con fuerte anclaje territorial. En ese esquema, la figura de Cabello aparece como clave para articular con el sindicalismo, los sectores sociales y el universo religioso, un combo que el espacio considera estratégico para crecer en provincias como San Juan.

El acto de presentación reunió a un abanico heterogéneo de dirigentes. Entre los asistentes se encontraban el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo; el titular de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey; el legislador porteño Eugenio Casielles; el sindicalista Néstor Segovia, de los Metrodelegados; y el exfutbolista Walter Erviti, además de empresarios, concejales y referentes sociales de distintas trayectorias políticas.

La postal dejó en claro que el proyecto de Gebel busca apoyarse en dirigentes con peso propio y capacidad de armado territorial. En ese contexto, San Juan ya tiene nombre y apellido para empezar a jugar dentro de una estructura que promete dar que hablar en el escenario político nacional de los próximos años.