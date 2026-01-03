Con la llegada del día de Reyes, este martes 6 de enero, los comercios de San Juan registran un movimiento sostenido por la compra de regalos para los más chicos. Desde este viernes, padres, abuelos y padrinos comenzaron a adelantar las compras. En ese contexto, DIARIO HUARPE llegó hasta la Peatonal para consultar a los sanjuaninos cómo avanzan las compras y coincidieron en que el gasto promedio ronda los $100.000.

“Acabamos de comprar el regalo de los Reyes: patines y un casco. A comparación de otros locales, fue barato. El presupuesto fue de $100.000”, contó un vecino que realizaba compras en el centro.

Otro hombre señaló que el gasto puede variar según la familia: “Hicimos la compra y gastamos más de $100.000. Fue económico. Los regalos son para mi hijo y mis ahijados: camiones, caballos y un set de bellezas”. En la misma línea, una joven comentó: “Compramos para los Reyes y algo para la casa también. Los precios están bastante bien y algo se les va a dar a los nenes”.

Los abuelos también forman parte del movimiento comercial. Un hombre mayor relató entre risas: “Estoy viendo qué comprar porque tengo dos nietos bebés y una nieta de cinco años. Pienso gastar unos $100.000. Mi nieta me pidió la Barbie, la casita y autitos”. Otra vecina destacó opciones más accesibles: “No tenemos un presupuesto fijo, pero hasta ahora gastamos $30.000. Compré cosas para la pileta y maquillaje para mis hijas. Los precios me parecieron muy accesibles”.

En otros casos, el gasto fue mayor. “Ya llevamos gastando unos $200.000 entre un lugar y otro. Elegimos juguetes de Minecraft y otras cosas para los chicos. La calidad es linda y los precios acompañan”, explicó un comprador. También hubo quienes priorizaron artículos recreativos: “Compramos todo para la pileta, inflables y eso. No miramos tanto el gasto, pensamos en que los chicos estén contentos”, sostuvo una pareja.

Finalmente, otro sanjuanino contó que: “Ya gastamos cerca de $90.000. Hay juguetes desde $30.000 y otros más caros, pero los precios están estables”.

De esta manera, el relevamiento refleja que, a días de Reyes Magos, el gasto promedio de los sanjuaninos para los regalos ronda los $100.000, con una amplia variedad de opciones en los comercios locales.