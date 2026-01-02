El departamento Rawson se prepara para una nueva edición de la Peatonal de Reyes, el evento comercial y recreativo que se realizará este lunes 5 de enero en la plaza de Villa Krause. La propuesta incluirá espectáculos musicales, sorteos y la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar que recorrerán el predio y se sacarán fotos con los vecinos de distintos puntos de la provincia.

La actividad se desarrollará desde las 18 horas con un escenario principal donde se presentarán shows en vivo, se entregarán premios y se realizará el sorteo de una moto cero kilómetro.

La Peatonal de Reyes se enmarca en el programa “Compra en Rawson en estas Fiestas”, impulsado por la Cámara de Comercio del Interior junto a la Municipalidad de Rawson. Desde la organización indicaron que el año pasado el evento reunió a unas 20.000 personas y se espera una concurrencia similar en esta edición.

Para el desarrollo de la jornada, se dispuso un operativo especial de seguridad y tránsito. Habrá corte vehicular sobre bulevar Sarmiento, entre avenida España y calle Santa Rosa. Además, los locales gastronómicos podrán instalar mesas en la vía pública y se realizará un control de la venta ambulante en veredas y en la Plaza Centenario.

En paralelo, el lunes 5 el Centro Comercial de Rawson atenderá en horario especial, de 9 a 13 y de 18 a 23, mientras que las jugueterías extenderán su atención hasta la medianoche. Desde la organización recordaron que para participar del sorteo de la moto será necesario concurrir con DNI.