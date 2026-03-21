Néstor “Pipo” Gorosito está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de Aldosivi, un equipo que atraviesa un delicado presente y pelea por mantener la categoría en el fútbol argentino. La posibilidad surge luego de no haber sido convocado por San Lorenzo, club con el que mantiene una fuerte identificación.

El conjunto marplatense decidió recientemente la salida de Guillermo Farré tras un flojo inicio en el Torneo Apertura 2026, donde aún no logró ganar y suma apenas cinco puntos en nueve fechas, producto de cinco empates y cuatro derrotas. Esta situación lo ubica en los últimos puestos tanto en la tabla anual como en la de promedios, comprometiendo seriamente su permanencia.

En ese contexto, Gorosito aparece como el principal apuntado por la dirigencia para encabezar un proceso de recuperación deportiva. Incluso, ya fue descartada otra alternativa fuerte como Leandro “Pipi” Romagnoli, quien optó por continuar su carrera en Paraguay.

De concretarse su llegada, sería el regreso del entrenador al fútbol argentino tras su último paso por Alianza Lima en 2025, donde tuvo participación internacional. Además, Aldosivi se convertiría en el club número 15 en su carrera como DT y el undécimo dentro del país.

La posible llegada de Gorosito se da en un momento clave para el equipo, que necesita resultados urgentes para escapar de la zona roja y revertir un inicio de temporada muy adverso.