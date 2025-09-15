Política > En carrera
Graciela Roduen, la asesora de la Policía de San Juan que busca suceder a Quattropani
Por Germán González
Graciela Beatriz Roduen Dávila es una de las postulantes inscriptos para participar en el concurso que designará al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Este puesto quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani. La nómina de postulantes, que incluye a la asesora de la Policía de San Juan se hizo pública el 25 de agosto de 2025.
Carrera profesional
Roduen Dávila obtuvo el título de abogada en la Universidad Católica de Cuyo en junio de 1987.
Desde diciembre de 1993, se desempeñó como asesora letrada, formando parte del Servicio Jurídico Permanente del Estado Provincial. Actualmente, ocupa el cargo de jefe de asesores en la Policía de San Juan.
Fue miembro de diversas instituciones dependientes del Foro de Abogados de San Juan: vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal; vocal del Instituto de Derecho Civil; secretaria del Instituto de Derecho Comercial y coordinadora ejecutiva de la revista “Entre Abogados”.
Con 25 años de ejercicio profesional, una profunda especialización en asesoramiento jurídico corporativo y roles clave en prevención de lavado de activos y asuntos legales en el Banco San Juan. Como dato, integra el equipo de la Liga de Profesionales, Revuelto Gramajo, donde supo jugar el gobernador Orrego y el vice Fabián Martín.
Con 25 años de ejercicio profesional, una profunda especialización en asesoramiento jurídico corporativo y roles clave en prevención de lavado de activos y asuntos legales en el Banco San Juan. Como dato, integra el equipo de la Liga de Profesionales, Revuelto Gramajo, donde supo jugar el gobernador Orrego y el vice Fabián Martín.
Con una trayectoria de más de 38 años en el ejercicio profesional, múltiples títulos universitarios, una especialización en Derecho Procesal y una vasta experiencia en la Administración Pública Provincial en el ámbito de la Asesoría Jurídica y Control de Legalidad de Gobierno y, especialmente, en la Fiscalía de Estado.
Con una carrera que combina casi una década en la defensa pública penal, experiencia en el Poder Ejecutivo y una destacada trayectoria académica, Salinas es uno de los candidatos para suceder a Eduardo Quattropani, del que fue siempre crítico.Vinculado al exministro de Gobierno giojista Adrián Cuevas.