Graciela Beatriz Roduen Dávila es una de las postulantes inscriptos para participar en el concurso que designará al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan. Este puesto quedó vacante tras el fallecimiento de Eduardo “Jimmy” Quattropani. La nómina de postulantes, que incluye a la asesora de la Policía de San Juan se hizo pública el 25 de agosto de 2025.

Carrera profesional



Roduen Dávila obtuvo el título de abogada en la Universidad Católica de Cuyo en junio de 1987.

Desde diciembre de 1993, se desempeñó como asesora letrada, formando parte del Servicio Jurídico Permanente del Estado Provincial. Actualmente, ocupa el cargo de jefe de asesores en la Policía de San Juan.

Fue miembro de diversas instituciones dependientes del Foro de Abogados de San Juan: vicepresidente del Instituto de Derecho Procesal; vocal del Instituto de Derecho Civil; secretaria del Instituto de Derecho Comercial y coordinadora ejecutiva de la revista “Entre Abogados”.