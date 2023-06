Sergio Uñac y José Luis Gioja fueron contundentes y dijeron que llevarán lista propia de cara a las PASO nacionales de agosto próximo. Sobre esta postura, Fabián Gramajo se diferenció al expresar que trabajará hasta último momento en pos de una lista unidad en la confluya todas las expresiones que son parte del frente Unidad por la Patria San Juan.

El candidato a vicegobernador de la fórmula que encabeza Gioja, le dijo a DIARIO HUARPE que “soy partidario de agotar hasta el último momento posible el diálogo en pos de formar una lista unidad de los candidatos a legisladores nacionales en las próximas PASO de agosto".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

De este modo, el chimbero expone una tercera posición dentro del frente porque en los últimos días la posibilidad de unidad quedó prácticamente descartada por los integrantes del frente. Tan así es que José Luis Gioja ya descartó públicamente la posibilidad de unidad con el uñaquismo en la contienda nacional.

El candidato a gobernador de San Juan, Vuelve, afirmó que “nosotros vamos a presentar nuestra lista de precandidatos a senadores y diputados nacionales, y seguramente llevaremos en la boleta a la fórmula que encabeza Wado con Manzur”.

En la misma línea opinó Sergio Uñac, presidente del frente y del PJ local, al expresar que “desde nuestro sector vamos a presentar una lista de candidatos a legisladores nacionales”. El actual gobernador aclaró también que “esto no le cierra las puertas a la participación de los otros sectores del frente”.

Decididamente, Gramajo quiere la unidad, pero no de no conseguirla, expresó que le hará frente a la disputa interna en caso de ser necesario. El chimbero aclaró que no está pensando en ser candidato en la boleta nacional y que está concentrado en seguir trabajando en la lista unidad del peronismo de San Juan.

Publicidad

Textual

Fabián Gramajo / candidato a vicegobernador de San Juan Vuelve

“Soy partidario de agotar hasta el último momento el diálogo para formar una lista unidad nacional”.

Dato

Hasta este sábado 24 de junio hay tiempo para que se presenten las precandidaturas ante la Cámara Nacional Electoral