Fabián Gramajo, candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, lanzó una advertencia a la dirigencia del Partido Justicialista local a menos de un mes de las elecciones generales del 26 de octubre, enfocando sus críticas en el riesgo de no alcanzar la victoria. El exintendente chimbero resumió en el Café de la Política el dilema electoral con una frase contundente: "El segundo es el primero de los perdedores".

El mensaje de Gramajo, apunta directamente a la cúpula peronista que delineó el armado político para los comicios venideros. Si bien el candidato aseguró que su esfuerzo diario está puesto en un resultado positivo para el justicialismo, remarcó la necesidad de evitar la complacencia ante una posible derrota.

"Yo trabajo todos los días para que le vaya bien al justicialismo, pero si se termina segundo hay que tener en cuenta que es el primero de los perdedores", sentenció, e incluso agregó una referencia histórica: "Nunca se olviden que de Francia nadie se acuerda", enfatizando que solo el primer puesto queda grabado en la memoria.

Pese a la crítica, el dirigente de Chimbas afirmó que aceptó el diseño de la estrategia electoral del frente, priorizando lo que él considera es el interés general. "Acá se ha hecho un armado político que, de nuestro espacio, quien le habla, ha aceptado, porque entiendo que primero debe estar la gente y primero debe estar San Juan", explicó, dejando entrever que su acatamiento fue por disciplina, más que por plena convicción.

Sin embargo, Gramajo aclaró que el tiempo de las evaluaciones llegará una vez superado el proceso electoral de octubre. "Todo esto será para analizar tras las elecciones del 26 de octubre y deberán hacerse responsables los que tomar las decisiones del armado político", afirmó.

Textuales

Fabián Gramajo / Candidato a diputado nacional de Fuerza San Juan

