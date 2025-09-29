Alpinista cayó al vació y murió por querer sacarse una selfie: fuertes imágenes

Una jornada de montañismo en el monte Gongga, ubicado en Sichuan, China, se convirtió en una tragedia capturada en video que conmocionó las redes sociales. Un alpinista perdió la vida tras caer al vacío desde una gran altura, en un accidente que, según los reportes, ocurrió mientras el hombre intentaba fotografiarse. El grupo de turistas, que escalaba la montaña a más de 5000 metros sobre el nivel del mar, fue testigo impotente del fatídico suceso.

El incidente se desencadenó durante un breve descanso del grupo en uno de los puntos más altos de la montaña. La víctima decidió separarse de la cuerda de seguridad que lo mantenía anclado a sus compañeros para tomarse una selfie. En ese momento, el alpinista perdió el equilibrio en la superficie nevada.

La caída fue grabada por el grupo

La secuencia de la caída quedó registrada en una grabación que se viralizó rápidamente. En las imágenes, se observa cómo el hombre comienza a deslizarse incontrolablemente por la pendiente cubierta de nieve, para finalmente precipitarse al vacío. Los compañeros de escalada, que se encontraban a una altura aproximada de 5000 metros, no pudieron reaccionar a tiempo para evitar la tragedia.

Los reportes locales indican que la caída fue de aproximadamente 200 metros. Las autoridades lograron localizar el cuerpo del alpinista a una altitud de 5300 metros.

El suceso subraya los riesgos inherentes a las actividades de alto riesgo y la importancia crucial de mantener en todo momento los protocolos de seguridad. El deseo de capturar una imagen se convirtió en el detonante de un desenlace fatal ante la mirada de un grupo de turistas, conmocionados por el repentino accidente.