Priscila Selena Bárzola Bustos, la joven de 18 años domiciliada en el barrio Talacasto de Chimbas que se encontraba desaparecida desde el domingo, fue localizada en la provincia de Buenos Aires. La confirmación fue proporcionada por el fiscal Ignacio Achem, quien detalló el procedimiento que culminó con el reencuentro con su familia.

El letrado indicó que, durante la jornada del lunes, personal policial de Buenos Aires alertó sobre el hallazgo de la joven. Para verificar su identidad y estado, se realizó una videollamada en la que la misma Bárzola Bustos manifestó haber viajado a dicha provincia por su propia voluntad y que se encontraba en un hotel.

Posteriormente, en la madrugada de este martes alrededor de las 2, se concretó el reencuentro personal entre la joven y su madre, quien viajó hasta el lugar. El fiscal Achem, en diálogo con Radio Estación Claridad, relató que en ese momento se mantuvo una nueva videollamada para confirmar el reencuentro, dando por culminada la intervención en la búsqueda. La investigación continúa abierta para determinar de manera fehaciente las circunstancias que rodearon toda la situación.