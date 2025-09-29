Cultura y Espectáculos > Redes
El detalle que sorprendió a todos: la barra de cigarrillos en la boda de Manu Jove
POR REDACCIÓN
El matrimonio entre los periodistas Manu Jove y Agustina López, se celebró el pasado sábado 27 de septiembre de 2025. Tras una ceremonia íntima en el registro civil, la pareja llevó a cabo una fiesta de gran envergadura en el Hipódromo de Palermo, oficiada por Mario Massaccesi. El evento reunió a familiares, amigos y colegas en una noche caracterizada por la alegría y los detalles únicos.
Entre los elementos más destacados de la decoración y el catering, se incluyó una singular “mesa dulce” compuesta exclusivamente por paquetes de cigarros Marlboro y cajas de fósforos. Esta elección, poco convencional dentro del protocolo nupcial tradicional, generó sorpresa entre los asistentes y cuando se compartió en X (ex Twitter), explotó con diferentes comentarios.
La fiesta también rindió homenaje a otras pasiones de los novios. Los colores del Club Quilmes, institución de la cual Manu Jove es socio y secretario de fútbol, estuvieron omnipresentes en la decoración. El ingreso de una murga con bombos y platillos, junto con la actuación del grupo Kapanga, aportaron un dinamismo y una energía que alinearon la celebración con una estética festiva y popular.
Las fotografías de la celebración, difundidas a través de redes sociales, mostraron a la pareja en un ambiente de complicidad y felicidad, rodeados de sus seres queridos.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.