El matrimonio entre los periodistas Manu Jove y Agustina López, se celebró el pasado sábado 27 de septiembre de 2025. Tras una ceremonia íntima en el registro civil, la pareja llevó a cabo una fiesta de gran envergadura en el Hipódromo de Palermo, oficiada por Mario Massaccesi. El evento reunió a familiares, amigos y colegas en una noche caracterizada por la alegría y los detalles únicos.

Manu Jove y Agustina López, junto a Massaccesi. FOTO: Gentileza

Entre los elementos más destacados de la decoración y el catering, se incluyó una singular “mesa dulce” compuesta exclusivamente por paquetes de cigarros Marlboro y cajas de fósforos. Esta elección, poco convencional dentro del protocolo nupcial tradicional, generó sorpresa entre los asistentes y cuando se compartió en X (ex Twitter), explotó con diferentes comentarios.

Publicidad

La fiesta también rindió homenaje a otras pasiones de los novios. Los colores del Club Quilmes, institución de la cual Manu Jove es socio y secretario de fútbol, estuvieron omnipresentes en la decoración. El ingreso de una murga con bombos y platillos, junto con la actuación del grupo Kapanga, aportaron un dinamismo y una energía que alinearon la celebración con una estética festiva y popular.

Las fotografías de la celebración, difundidas a través de redes sociales, mostraron a la pareja en un ambiente de complicidad y felicidad, rodeados de sus seres queridos.