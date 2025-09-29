Publicidad
El detalle que sorprendió a todos: la barra de cigarrillos en la boda de Manu Jove

Tras casarse en el Hipódromo de Palermo, los periodistas de TN ofrecieron una celebración cargada de detalles personalizados, donde los cigarros Marlboro reemplazaron a los postres convencionales.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El detalle que se llevó la conversación en Twitter. FOTO: Gentileza

El matrimonio entre los periodistas Manu Jove y Agustina López, se celebró el pasado sábado 27 de septiembre de 2025. Tras una ceremonia íntima en el registro civil, la pareja llevó a cabo una fiesta de gran envergadura en el Hipódromo de Palermo, oficiada por Mario Massaccesi. El evento reunió a familiares, amigos y colegas en una noche caracterizada por la alegría y los detalles únicos.

Manu Jove y Agustina López, junto a Massaccesi. FOTO: Gentileza

Entre los elementos más destacados de la decoración y el catering, se incluyó una singular “mesa dulce” compuesta exclusivamente por paquetes de cigarros Marlboro y cajas de fósforos. Esta elección, poco convencional dentro del protocolo nupcial tradicional, generó sorpresa entre los asistentes y cuando se compartió en X (ex Twitter), explotó con diferentes comentarios.

La fiesta también rindió homenaje a otras pasiones de los novios. Los colores del Club Quilmes, institución de la cual Manu Jove es socio y secretario de fútbol, estuvieron omnipresentes en la decoración. El ingreso de una murga con bombos y platillos, junto con la actuación del grupo Kapanga, aportaron un dinamismo y una energía que alinearon la celebración con una estética festiva y popular.

Las fotografías de la celebración, difundidas a través de redes sociales, mostraron a la pareja en un ambiente de complicidad y felicidad, rodeados de sus seres queridos.

