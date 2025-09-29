El padre de Brenda del Castillo, una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela, negó enfáticamente que Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, sea el autor intelectual del crimen y cuestionó la incriminación de la Justicia. “No existe el Pequeño J“, aseguró Leonel Del Castillo en diálogo con Clarín.

En la misma línea, Sabrina, madre de Morena Verdi, otra de las víctimas de 20 años, había declarado horas antes que el joven acusado no parecía tener el perfil de un líder narco. “Para mí, a cualquiera que le preguntás por el tipo ese… parece el verdulero de la esquina, no es capaz ni de negociar un cajón de naranjas”, expresó, y añadió que el acusado podría ser apenas un integrante de tercera o cuarta línea del grupo criminal.

Publicidad

El domingo, los familiares de Brenda y Morena participaron de una sentada en la rotonda de La Tablada, en La Matanza, mientras que la familia de Lara Gutiérrez, de 15 años, fue invitada pero no asistió. El abuelo de Brenda y Morena también manifestó sus dudas sobre la identidad de “Pequeño J” y señaló que la Justicia estaría poniendo como responsable a alguien que quizá ni siquiera sabe manejar un arma. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

El viernes por la noche, la Policía de la Provincia de Buenos Aires realizó varios allanamientos en Florencio Varela para intentar detener al joven de 20 años, pero los procedimientos no dieron resultados. En este contexto, Leonel Del Castillo señaló que existen personas que buscan desviar la investigación del triple homicidio. “Ayer desapareció otra chica y van a seguir desapareciendo chicas para que deje de hacer ruido la de ellas. Ya no sabemos qué pensar. No puedo confiar en nada y en nadie”, afirmó.