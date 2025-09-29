Totalmente devastado: Lewis Hamilton confirmó la muerte de su perro Roscoe

El pasado fin de semana se tiñó de tristeza para Lewis Hamilton. El piloto de Fórmula 1, que había compartido con sus seguidores la delicada situación de salud de su perro Roscoe, comunicó esta mañana el peor de los desenlaces: el fallecimiento de su inseparable compañero. La noticia causó conmoción entre los fans, que habían seguido de cerca la evolución del can, quien se había convertido en un fenómeno viral y un miembro muy querido del equipo del deportista.

La crisis de salud de Roscoe se había agudizado el pasado viernes. Hamilton, de 40 años, relató en redes sociales el crítico momento: ''Roscoe contrajo neumonía de nuevo y estaba luchando por respirar. Fue ingresado en el hospital y sedado... Durante el proceso, su corazón se detuvo. Lograron recuperar el latido y ahora está en coma'', explicó, reconociendo su miedo por no saber si su perro despertaría. El piloto había solicitado a sus seguidores que enviaran sus mejores deseos para su mascota.

La decisión más difícil y el adiós final

El final llegó el domingo 28 de septiembre. Hamilton compartió un emotivo carrusel de fotografías en Instagram para dar a conocer la triste noticia y describir el profundo dolor que sentía. El piloto tuvo que tomar la que describió como "la decisión más difícil de mi vida": desconectar el soporte vital de Roscoe después de cuatro días de lucha. ''Nunca dejó de luchar, hasta el final. Me siento tan agradecido y honrado de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo'', escribió.

El británico confesó que, si bien ya había perdido a otra perrita, Coco, nunca se había enfrentado a la experiencia de tener que "dormir" a un animal. Esta vivencia fue particularmente dolorosa: ''Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una mascota. Aunque esto fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida''. Hamilton recalcó que "traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado".

Finalmente, el piloto desveló que Roscoe murió en sus brazos y aprovechó la publicación para agradecer el cariño incondicional que los seguidores le demostraron a su mascota a lo largo de los años. ''Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial poder presenciarlo y sentirlo'', concluyó Hamilton, cerrando un capítulo de gran apoyo emocional en su vida.