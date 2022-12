La alegría desatada por ganar por tercera vez la copa del mundo de fútbol, llevó a que gran cantidad de personas se movilicen en principio al microcentro, pero en el resto del territorio sanjuanino también hubo festejos multitudinarios donde uno que otro se pasó de los límites y terminaron detenidos o enfrentándose a golpes de puños.

En el centro sanjuanino dos individuos se invitaron a pelear en la calle Rivadavia entre Sarmiento y Entre Ríos frente a una conocida pizzería. Los contendientes tuvieron un cruce de golpes de puño, pero fueron separados por algunos transeúntes, ante la atenta mirada del resto de los asistentes que se movilizaron al microcentro para festejar.

La pelea no pasó a mayores y solo fue un episodio aislado en medio de mucha alegría y festejo por el triunfo de Argentina en el mundial y la obtención de la tercera copa del mundo.

La Plaza 25 de Mayo fue el punto de concentración de los eufóricos aficionados al fútbol, quienes no respetaron el vallado colocado e ingresaron al sitio que se encuentra en plena etapa de modelación.

Otro punto de concentración donde hubo disturbios y hasta detenciones, fue en la Plaza de Albardón y el Parque Latinoamericano de ese departamento, donde hubo 10 detenciones de personas, todos masculinos quienes cometieron infracciones contravencionales por disturbios en la vía pública. Todos fueron trasladados a la Comisaría 18°

Desde la Policía de San Juan fue emitido un comunicado, el cual indicaba que en el microcentro no hubo daños.

Desde la Policía indicaron que los festejos fueron en orden y no habían recibido denuncias de comercios o domicilios particulares dañados.

El comunicado decía lo siguiente: En la tarde de hoy, siguiendo directivas del superior gobierno de la provincia de San Juan, a través de la Secretaria de Estado seguridad y orden público, se dispuso un operativo de prevención y de seguridad que consistió en destinar más de 250 policías uniformados y de civil, en el microcentro, más la misma cantidad de funcionarios en el Centro Cívico, Teatro del Bicentenario y Plaza Villa Krawse. Los mismos fueron afectados desde las 13:15 horas a la espera de los posibles festejos, por el campeonato del mundo.

Como resultado de esta actividad, no fueron registradas denuncias por delitos contra la propiedad de parte de propietarios de inmuebles, comercios, etc. Junto a Autoridades de la Municipalidad de la Capital, se destaca que no se han registrado destrozos ni incidentes de gravedad por los festejos mencionados.

Sobre detenciones, la cifra, hasta el momento asciende a diez personas, quienes que fueron trasladadas a Comisaría Tercera y Cuarta, por motivos contravencionales (disturbios en la vía pública, ingesta de bebidas alcohólicas) Culminando el operativo, con absoluta normalidad.