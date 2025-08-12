El futuro mánager es una de las cuestiones fundamentales que atraviesan al Mundo Boca hoy, después de la disolución del Consejo de Fútbol. Con la partida de Raúl Cascini y Mauricio Serna, y la salida previa de Jorge Bermúdez, Juan Román Riquelme ha decidido reestructurar el área. La nueva figura de mánager tendrá la tarea de acompañar a Marcelo Delgado, el único que permanece en funciones de la antigua estructura.

La información que surge desde el búnker del predio de Ezeiza indica que el presidente, Riquelme, todavía no ha iniciado gestiones por ningún nombre en concreto. A pesar del turbulento presente del equipo y las exigencias de los hinchas, en el seno de la esfera Xeneize se asegura que "no hay apuro" en este proceso de rearmado post-Consejo de Fútbol. Se espera que en los próximos días Riquelme tome la iniciativa y comience a contactar a los distintos candidatos para presentarles su idea y escuchar sus respuestas.

Las principales versiones que circulan sobre los aspirantes al cargo mencionan a José Pekerman como la opción predilecta de Riquelme. El histórico director técnico es el que mayor asidero tiene por su vasta experiencia, sus credenciales y la buena relación que mantiene con el "Torero". Otra alternativa que gana fuerza es Carlos Navarro Montoya.

No obstante, la búsqueda no se limita a esos dos nombres. Alberto Márcico, una gloria de Boca y uno de los exjugadores que más ha apoyado a Riquelme en los momentos difíciles de su gestión, también se encuentra en el radar. Asimismo, Claudio Borghi está entre los considerados; actualmente forma parte del Comité Asesor de Argentinos Juniors y posee una buena relación con Román, dado que lo dirigió en el Xeneize en el año 2010. En principio, Riquelme sondearía a varios aspirantes al cargo antes de tomar una decisión final.