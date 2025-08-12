El debate sobre la hostilidad entre las selecciones de México y Argentina se reabrió con su reciente enfrentamiento en la fecha FIFA de octubre. En este contexto, Miguel "Piojo" Herrera, actual entrenador de Costa Rica y quien dirigió al combinado azteca entre 2013 y 2015, ofreció su perspectiva sobre este particular "enfrentamiento".

En una entrevista con el periodista Rodrigo Rea, Herrera fue contundente: "La rivalidad es de México con Argentina, hay que ser honestos. Esa rivalidad creció porque queremos ganarle a ellos, porque son una potencia mundial". Sin embargo, el "Piojo" subrayó la diferencia en el enfoque, indicando que desde el sur del continente, la atención se dirige a otros rivales de mayor peso: "Argentina está buscando ganarle a Brasil, Alemania, Holanda, Francia, España...". Esto se debe a que las selecciones que Argentina busca vencer están "uno o dos escalones más arriba en cuanto a calidad de su plantel y trofeos en las vitrinas".

La reflexión de Herrera también abordó el "gran karma" de la selección mexicana en los últimos años: no lograr alcanzar el quinto partido en un Mundial. La última vez que lo consiguieron fue en 1986, en su propio territorio, donde fueron eliminados por penales ante Alemania. Aquella fue la ocasión que más cerca estuvieron de llegar a una semifinal, instancia que México nunca ha alcanzado en su historia. El técnico enfatizó esta disparidad al señalar: "Estamos un escalón abajo: no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal de Mundial".

La superioridad argentina en grandes eventos futbolísticos es notoria en el historial. Ambas selecciones se han enfrentado en 30 partidos, con la Albiceleste liderando con 15 victorias, solo cuatro derrotas y 11 empates. En lo que va de este siglo, México solo ha logrado imponerse una vez, considerando tanto amistosos como partidos oficiales, y fue en la fase de grupos de la Copa América 2004. Desde entonces, Argentina ha eliminado a México en la Copa Confederaciones 2005, el Mundial 2006, la Copa América 2007, el Mundial 2010 y también les ganó en la fase de grupos del Mundial 2022, que fue su último enfrentamiento.