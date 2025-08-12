¿Cuánto cobra? El impactante salario del guardaespaldas personal de Lionel Messi

El guardaespaldas personal de Lionel Messi, Yassine Cheuko, se ha convertido en una figura clave dentro del Inter Miami, no solo por su cercanía con el astro argentino, sino también por su millonario contrato. El antes mencionado, percibe un salario de 3 millones de dólares al año, con la posibilidad de incrementarlo en medio millón anualmente si cumple con sus labores de seguridad. Este acuerdo, financiado por el club y no por el propio Messi, fue impulsado por David Beckham, copropietario del equipo, debido al revuelo que provoca el campeón mundial en cada aparición pública.

La suspensión del guardaespaldas de Lionel Messi

Sin embargo, Yassine Cheuko no estará presente en los cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres, tras ser suspendido por el Comité Interno del torneo. El motivo fue su actuación en el partido contra Atlas, donde intervino de forma polémica en un cruce entre Messi y varios jugadores rivales. Según Matheus Doria, defensor del equipo mexicano, el custodio “empujó a jugadores” e invadió zonas no permitidas para el personal de seguridad.

Publicidad

Con pasado como integrante de los Navy Seals, Cheuko ha acompañado a Messi desde su etapa en Europa, destacándose por su presencia constante y actitud firme. No obstante, su estilo ha sido blanco de críticas. Muchos cuestionan su forma de actuar, que en ocasiones incluye alejar con rudeza a fanáticos de todas las edades que solo buscan acercarse al ídolo argentino. Incluso en marzo pasado, la MLS le prohibió permanecer en las bandas durante los partidos, debido a su conducta.

Las palabras de Yassine Cheuko

En declaraciones recientes, Cheuko defendió su trabajo y criticó a la seguridad de los estadios en Estados Unidos. “En Europa tuve solo seis invasiones en siete años; acá ya van 16 en menos de dos años”, aseguró. También fue tajante al deslindarse de ciertas responsabilidades: “No es mi función detener a los aficionados que invaden el campo. Esa es tarea del personal del estadio, pero muchos de ellos no están concentrados en lo que deben”.

Publicidad

A pesar de su ausencia temporal, el revuelo en torno a Messi no cesa. El argentino sigue generando pasión tanto dentro como fuera de la cancha, aunque, según fuentes cercanas, no requiere de Cheuko para actividades diarias como hacer compras o pasear por la ciudad. El foco, por ahora, estará en el próximo duelo del Inter Miami, donde el número 10 volverá a brillar sin su inseparable sombra al costado.