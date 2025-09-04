Gran Premio de Monza: hora y cómo ver la Fórmula 1 este fin de semana

La Fórmula 1 aterriza en el sur de Europa para una nueva edición del Gran Premio de Italia, que se celebrará en el emblemático Autodromo Nazionale de Monza. Este circuito tiene un significado especial para el piloto argentino Franco Colapinto, ya que fue el escenario de su debut en la máxima categoría el año pasado, cuando se puso al volante de un Williams.

El ahora piloto de Alpine buscará revertir la suerte de la carrera anterior y conseguir sus primeros puntos de la temporada. Tras un turbulento Gran Premio de Países Bajos, en el que finalizó en la undécima posición, Colapinto se quedó a las puertas de sumar una unidad debido a problemas del equipo. Ahora, tiene una nueva oportunidad en un trazado que le trae buenos recuerdos.

Publicidad

El historial de Colapinto en Monza es prometedor. En su debut en 2024, el piloto argentino superó todas las expectativas al avanzar seis posiciones, largando en el puesto 18 y cruzando la meta en la duodécima posición. Con la experiencia acumulada, el piloto de Alpine aspira a un resultado aún más positivo que le permita sumar sus primeros puntos en la tabla.

Detalles del Gran Premio de Monza

El fin de semana en Monza tendrá una grilla con un condimento extra: el castigo a Lewis Hamilton. El piloto británico fue sancionado con cinco lugares en la parrilla de salida por exceder la velocidad bajo bandera amarilla en la carrera anterior. La actividad se podrá seguir en Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Disney+, mientras que en Brasil la transmisión será por BandSports. En Argentina, Fox Sports emitirá la carrera en diferido.

Publicidad

Cronograma de la Fórmula 1 este fin de semana

Aquí el detalle de los horarios para no perderse nada de la acción en Monza (hora de Argentina):

Viernes 5/9

Práctica Libre 1: 8.30 hs

Práctica Libre 2: 12.00 hs

Sábado 6/9

Práctica Libre 3: 7.30 hs

Clasificación: 11.00 hs

Domingo 7/9

Carrera: 10.00 hs