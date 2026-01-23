H3N2 en Argentina: por qué es clave vacunarse tras la primera muerte

La agenda sanitaria de Argentina se reordenó este verano tras confirmarse la circulación del subclado K de la influenza A (H3N2), que ya registró su primera muerte y 28 casos positivos en 14 provincias. El Ministerio de Salud reportó un incremento superior al cien por ciento respecto al informe previo, con una circulación federal que incluye a Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Este virus no es nuevo, pero presenta una mutación en la proteína hemaglutinina que lo hace más eficiente en su transmisión y contagio.

Respecto a la importancia de la inmunización, la patóloga Marta Cohen afirmó: “La vacunación sigue siendo recomendable porque reduce el riesgo de desarrollar una infección grave o requerir hospitalización”.

Por su parte, la infectóloga Elena Obieta remarcó: “Como medidas de prevención, lo importante es estar adecuada y robustamente vacunados. No importa si tenés cinco vacunas para gripe: si la última fue en 2022, no alcanza. Tenés que tener una vacuna antigripal si estás en los grupos de riesgo. Los bebés y las embarazadas también deben vacunarse cada año. Lo mismo para gripe, para COVID y para sincitial en adultos mayores y embarazadas, sobre todo si van a tener a sus bebés en épocas de circulación del virus”.

El cuadro clínico se diferencia de otras infecciones por su inicio abrupto con fiebre alta, dolores musculares, cefalea, cansancio profundo, tos seca y congestión nasal. El médico Roberto Debbag describió que “el cuadro suele comenzar con tos persistente, seguida de congestión nasal y luego, entre las 24 y 48 horas, da paso a síntomas gripales clásicos como fiebre alta, decaimiento y molestias pulmonares”.

La vacuna, incorporada al calendario nacional en 2011, está indicada para personal de salud, embarazadas, puérperas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Las autoridades también recomiendan completar esquemas contra el neumococo y el SARS-CoV-2. Para prevenir contagios, se aconseja el lavado frecuente de manos, ventilar ambientes, cubrirse al toser y evitar compartir objetos personales. Los viajeros provenientes de zonas con circulación deben mantener estas medidas y consultar al médico ante cualquier síntoma. Los análisis oficiales muestran que la mayoría de los internados no contaba con la vacunación antigripal reciente.