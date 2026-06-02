El 29 de junio de 2002, en el Estadio de Daegu, el mundo del fútbol fue testigo de una marca que, a más de dos décadas de distancia, sigue pareciendo inalcanzable. Hakan Sukur, el legendario capitán de la selección de Turquía, escribió su nombre en la historia grande de los Mundiales al anotar un gol a los 10,8 segundos de juego ante la República de Corea, en la disputa por el tercer puesto.

Una oportunidad de oro

Turquía llegaba a aquel encuentro tras una actuación consagratoria, pero su capitán, apodado "El Toro del Bósforo", atravesaba una sequía personal de ocho horas y 22 minutos sin convertir. El técnico Senol Gunes le dio una última chance y Sukur no la desaprovechó.

El destino quiso que el balón fuera cedido por los surcoreanos tras el saque inicial. En un descuido defensivo de Hong Myungbo, el turco İlhan Mansız robó el esférico y asistió con precisión quirúrgica a Sukur, quien definió ante el guardameta Lee Woonjae. El cronómetro oficial marcó el hito: 11 segundos habían bastado para quebrar un récord que había permanecido intacto durante 40 años, superando los 15 segundos registrados por el checoslovaco Václav Mašek en 1962.

El club de los goles "relámpago"

La hazaña de Sukur resalta aún más cuando se analiza la dificultad de anotar en el inicio de un partido mundialista. Apenas trece goles en toda la historia han sido marcados antes del primer minuto de juego:

Václav Mašek (1962): 15 segundos.

Ernst Lehner (1934): 25 segundos.

Bryan Robson (1982): 28 segundos.

Clint Dempsey (2014): 30 segundos.

Incluso en finales, la velocidad es un factor atípico. La marca más destacada en el partido decisivo la posee el neerlandés Johan Neeskens, quien marcó un penal a los 88 segundos frente a Alemania en 1974.

"Fue una sensación de alivio y mucha alegría. Volví a casa habiendo marcado un gol en la Copa Mundial y con una medalla", recordó tiempo después el artillero turco. Aquella tarde en Daegu no solo significó el bronce para Turquía, sino que consagró a Hakan Sukur como el dueño absoluto del tiempo en los libros de récords de la FIFA.