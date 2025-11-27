Hallaron un cuerpo sin vida en sector de Cuatro Esquinas en La Serena

Durante la mañana de este jueves, personal de la Armada de Chile localizó y recuperó el cuerpo sin vida de una persona en el sector de Cuatro Esquinas, específicamente en la intersección con Avenida del Mar, en la comuna de La Serena. El hallazgo se produjo cuando una embarcación naval avistó el cuerpo flotando en las aguas de dicho sector costero, el mismo donde el pasado lunes cinco jóvenes sanjuaninos fueron arrastrados por el fuerte oleaje.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, los procedimientos de recuperación fueron ejecutados por el personal naval especializado. El cuerpo fue trasladado a un recinto asistencial para su respectivo resguardo y proceso de identificación, mientras se investiga si corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, de 17 años, que permanece desaparecido desde el incidente registrado el 18 de noviembre y que había culminado su búsqueda activa el pasado 23 de noviembre.

La investigación se encuentra en su etapa inicial, a la espera de que el Ministerio Público inicie las diligencias correspondientes. La Fiscalía será la encargada de dirigir los peritajes y trámites legales necesarios para establecer la identidad de la persona fallecida, las causas que provocaron su deceso y las circunstancias que rodearon el hecho. Cabe recordar que en el operativo de búsqueda participaron de manera coordinada la Armada, Bomberos, Carabineros y pescadores locales, quienes durante los últimos días habían realizado intensas labores de rastreo en la zona. El caso continúa bajo el sumario correspondiente.