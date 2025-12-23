Un hallazgo inesperado sorprendió a científicos y al público durante una transmisión en vivo desde el fondo del Mar Argentino, cuando investigadores del CONICET detectaron un objeto antiguo a más de 2.600 metros de profundidad. La imagen, captada en tiempo real por un robot submarino, rápidamente se viralizó en redes sociales y generó todo tipo de reacciones.

El objeto encontrado resultó ser un viejo artículo tecnológico de otra época, actualmente integrado al ecosistema marino, ya que una estrella de mar se encontraba adherida a su superficie. La escena dejó en evidencia cómo residuos humanos pueden llegar incluso a zonas extremas y remotas del océano.

El descubrimiento se produjo en el marco de una campaña científica que explora ecosistemas profundos del Atlántico Sur y busca estudiar la biodiversidad marina, las filtraciones naturales de gas y las condiciones ambientales del fondo oceánico. La expedición es transmitida en vivo para acercar el trabajo científico al público general y fomentar la divulgación del conocimiento.

La misión utiliza tecnología de última generación, como vehículos submarinos operados de manera remota, capaces de registrar imágenes en alta definición y recolectar información sin alterar el entorno natural. Gracias a estos avances, los investigadores han logrado documentar especies poco conocidas y paisajes submarinos nunca antes observados.

Más allá de lo anecdótico, el hallazgo reavivó el debate sobre la contaminación marina y la huella que deja la actividad humana en los océanos. Al mismo tiempo, el streaming se consolidó como una herramienta clave para visibilizar el trabajo científico argentino y despertar interés social por la exploración y el cuidado del mar.