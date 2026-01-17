La muerte de Gisela Mercedes De Yurka y su hijo Gabriel Saru Ovejero, encontrados sin vida en un hotel del barrio porteño de Recoleta, generó conmoción y abrió una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

Ambos fueron hallados en la bañera de una habitación del hotel ubicado sobre la calle Marcelo T. de Alvear al 1300, luego de que el gerente del establecimiento alertara a la Policía de la Ciudad. La advertencia se produjo al constatar que madre e hijo no habían realizado el check-out y no respondían a los reiterados llamados desde la recepción.

Gisela De Yurka tenía 41 años y era docente. Se desempeñó en distintas instituciones educativas, entre ellas la Asociación Civil Hogares del Espíritu Santo, el Colegio San Mauricio y el Instituto Nuestra Señora del Hogar. Vivía con su hijo de 7 años en el barrio Independencia, en la localidad de González Catán, partido de La Matanza.

Desde la tarde del jueves, familiares y allegados habían denunciado su desaparición y difundido imágenes en redes sociales con pedidos de colaboración para dar con su paradero. Incluso, una colega de la docente solicitó ayuda pública al advertir que se trataba de una compañera de trabajo y de un alumno.

Sin que su entorno lo supiera, madre e hijo se habían registrado en el hotel con la intención de pasar una sola noche. El hallazgo ocurrió este viernes al mediodía, cuando personal del lugar ingresó a la habitación ante la falta de respuesta.

De acuerdo con fuentes del caso, en el baño los investigadores encontraron un bisturí dentro de una jabonera y dos jeringas de insulina. La habitación no presentaba signos de violencia, ingresos forzados ni desorden.

Con esos elementos, la Justicia analiza inicialmente la hipótesis de un homicidio seguido de suicidio, aunque no se descartan otras líneas de investigación. En el lugar trabajó la Unidad Criminalística, que realizó las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Criminal Correccional N°59, a cargo de la fiscal Laura Belloqui, y fue caratulada como averiguación de causales de muerte. La investigación continúa en curso.