Una pericia fundamental será realizada en el marco del caso del niño que perdió la vida a causa de la caída de un arco de fútbol. La fiscalía está enfocada en determinar si existe un responsable por este lamentable suceso.

Martín Páez, de 13 años, falleció trágicamente el domingo 2 de noviembre, mientras jugaba al fútbol en el Camping de Oficiales y Suboficiales de la Policía de San Juan. Se colgó del arco para festejar un gol y se le cayó golpeándolo en la cabeza. A pesar de la rapidez en la asistencia, el joven perdió la vida.

Para avanzar en la búsqueda de la verdad, el caso no quedó en el olvido. El fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, ambos de la UFI Delitos Especiales N°2, están abocados a confirmar si hay un responsable de este hecho.

La novedad central en la investigación es que se convocó a un licenciado en higiene y seguridad para que aporte su conocimiento en cuestiones de reglamentación. Este experto realizará una pericia que se considera clave.

Según detallaron fuentes del caso, el perito comprobará -entre otras cosas- si el arco tenía posibilidad de anclaje, peso y material. También confirmar si era estable o inestable, o si el terreno donde estaba era apto o no.