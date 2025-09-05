Este 5 de septiembre, fecha en que Romina Yan hubiera cumplido 51 años, sus hijos le rindieron un sentido homenaje a través de las redes sociales, con mensajes cargados de emoción que conmovieron a sus seguidores.

Franco Yan, uno de sus tres hijos, publicó una dedicatoria llena de amor y admiración hacia su madre: “Nada me enorgullece más que ser tu hijo, de ser una parte tuya, de pertenecer a la familia que construiste y soñaste. Me faltaría una eternidad para expresar todo lo que sos para mí”.

Junto a una fotografía, añadió: “Mi alma brilla por vos. Gracias por ser mi todo y nuestro todo. Te amo para siempre, cada día más. Feliz cumple Mami”.

Por su parte, Valentín recordó a Romina con imágenes y un mensaje que reflejó la mezcla de tristeza y fortaleza: “Hoy es otro año que no podemos festejar con vos pero igualmente te festejamos todos los días. Es una sensación muy rara sentirte tan presente pero al mismo tiempo saber que no podemos festejar mis victorias ni que me levantes en mis derrotas”.

Además, agregó: “Así y todo me siento un superhéroe al tener a alguien tan poderosa cuidándome y dándome fuerzas desde el otro plano. Eternamente gracias Mami. Te amo”.

Los mensajes se viralizaron rápidamente, recibiendo miles de reacciones y comentarios de fanáticos que mantienen vivo el cariño por la actriz, quien falleció en 2010 a los 36 años.

Romina Yan, hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, dejó una marca imborrable en la televisión argentina y en el corazón del público. Cada año, sus hijos encuentran nuevas formas de honrar su memoria y el legado que ella les dejó.