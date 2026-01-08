Publicidad
Cultura y Espectáculos > Escándalo

¿Hubo ruptura? Siciliani rompió el silencio sobre la infidelidad de Castro

La protagonista de Envidiosa enfrentó los rumores de infidelidad de Luciano Castro con una actriz danesa en España.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Los protagonistas de la noticia se encuentran hoy en Mar del Plata.

Griselda Siciliani rompió el silencio este miércoles 7 de enero de 2026 tras la difusión de chats y besos entre Luciano Castro y la actriz danesa Sarah Borrell. El affaire, que habría ocurrido durante la estadía del actor en España, generó fuertes interrogantes sobre la continuidad de la pareja.

A través de un mensaje enviado a la periodista Paula Varela para el programa Intrusos, la protagonista de Envidiosa buscó minimizar el conflicto y confirmó que siguen adelante.

La actriz declaró de forma tajante: "Está todo re bien, Pau. Re bien. Gracias por escribirme. Estamos en Mardel ahora, juntos". Al revelar este contacto, Varela especuló que Castro podría haberle sincerado la situación previamente, señalando: "O sea que para ellos si pasó está todo bien. Quizá él se lo blanqueó". Asimismo, la periodista sugirió que los artistas mantienen un vínculo "muy libre" y añadió que "capaz que no necesitan blanquearse esas cosas".

