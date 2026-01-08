Griselda Siciliani rompió el silencio este miércoles 7 de enero de 2026 tras la difusión de chats y besos entre Luciano Castro y la actriz danesa Sarah Borrell. El affaire, que habría ocurrido durante la estadía del actor en España, generó fuertes interrogantes sobre la continuidad de la pareja.

A través de un mensaje enviado a la periodista Paula Varela para el programa Intrusos, la protagonista de Envidiosa buscó minimizar el conflicto y confirmó que siguen adelante.

La actriz declaró de forma tajante: "Está todo re bien, Pau. Re bien. Gracias por escribirme. Estamos en Mardel ahora, juntos". Al revelar este contacto, Varela especuló que Castro podría haberle sincerado la situación previamente, señalando: "O sea que para ellos si pasó está todo bien. Quizá él se lo blanqueó". Asimismo, la periodista sugirió que los artistas mantienen un vínculo "muy libre" y añadió que "capaz que no necesitan blanquearse esas cosas".