Una patrulla fluvial de Gendarmería Nacional interceptó una embarcación inflable que ingresaba a la Argentina desde Bolivia con casi 26 kilos de pasta base de cocaína.

El procedimiento tuvo lugar en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán, a orillas del río Bermejo, zona sensible de la frontera norte. La embarcación estaba ocupada por un hombre mayor de edad y tres menores bolivianos, quienes intentaron huir al notar la presencia de los efectivos, pero terminaron incrustando el bote contra la vegetación ribereña.

Efectivos de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 20 “Orán” realizaron la inspección y encontraron una bolsa de arpillera con paquetes rectangulares utilizados habitualmente para el transporte de estupefacientes. Por la dificultad de la zona y la falta de señal telefónica, el operativo fue trasladado hasta la Subunidad para continuar con las actuaciones y notificar a la Justicia.

Una vez en la dependencia, el Auxiliar Fiscal a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán dispuso la realización de pruebas de campo Narcotest y el pesaje de la droga incautada. Como resultado, el hombre fue detenido y los tres menores quedaron a resguardo de sus familias.