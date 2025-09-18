Ilia Topuria, su deseo de boxear y el papel de Dana White

El ascenso meteórico de Ilia Topuria como la máxima estrella de UFC está generando "flashbacks" en el presidente de la compañía, Dana White. El propio White reconoció que la situación actual con "El Matador" le recuerda a lo ocurrido con Conor McGregor en 2017. En aquel momento, el irlandés, recién coronado doble campeón simultáneo, abandonó temporalmente la jaula para medirse en el boxeo con Floyd Mayweather. Hoy, Topuria, quien se ha consolidado como el número uno libra por libra e invicto doble campeón, expresa el mismo deseo de incursionar en el ring, un movimiento que para muchos marcó el declive deportivo de McGregor.

La intención de Topuria se ha hecho evidente a raíz de su reciente rivalidad con el campeón de boxeo Terrence "Bud" Crawford. Tras la victoria de Crawford sobre Canelo Álvarez, el cruce de declaraciones se intensificó: mientras el georgiano aseguró que noquearía a "Bud", este último se dedicó a menospreciar a "El Matador" al declarar que no lo conocía. Esta tensión mediática refuerza la convicción de Topuria de llevar a cabo el salto al boxeo, un sueño que el peleador está seguro de poder concretar con el apoyo de White.

Publicidad

Consultado sobre si el mandamás de UFC lo respaldaría en su aspiración de boxear, Ilia Topuria se mostró optimista: "Es algo que quiero hacer y no creo que me diga que no quiere ayudarme a cumplir mi sueño. Contaré con su apoyo, no me cabe duda. Cuesta convencerlo, pero estoy seguro de que saldrá bien". Si bien White confesó que prefiere que Topuria no tome esta decisión en este momento, el peleador insiste en que, más allá de buscar el tricampeonato en MMA, ya ha conquistado lo necesario en peso pluma y ligero, y necesita nuevos desafíos para mantener su "hambre" de hacer historia y elevar su figura pública.

El fantasma de McGregor: advertencia para Ilia Topuria

La historia de Conor McGregor sirve como una clara advertencia. Aunque su combate contra Mayweather disparó su relevancia pública y fortuna a un nivel nunca visto, su carrera en las MMA sufrió un severo revés. Tras el histórico enfrentamiento de boxeo, McGregor estuvo dos años alejado del octágono. A su regreso, fue sometido por su rival Khabib Nurmagomedov en la que fue la pelea más grande de la historia de la disciplina. A partir de allí, el irlandés fue más noticia por sus escándalos extradeportivos que por sus actuaciones en la jaula.

Publicidad

Desde aquel combate, McGregor solo ha peleado tres veces, registrando dos derrotas y una victoria, y su última aparición en 2021 culminó con una grave lesión. Con su posible regreso a UFC en 2026, la pregunta sobre qué habría sido de su carrera de no haber boxeado sigue abierta. Considerando que Topuria ha manifestado en varias ocasiones su deseo de retirarse joven, no sería extraño que Dana White intente ganar tiempo, pidiéndole paciencia para evitar que "El Matador" cometa los mismos errores que en el pasado afectaron la motivación y la trayectoria de la superestrella irlandesa.