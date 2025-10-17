Jorge Rial se encuentra de vacaciones en Italia junto a su pareja, María del mar Ramón, recorriendo Florencia. El periodista está celebrando este jueves 16 de octubre de 2025 su cumpleaños número 64.

En medio de esta situación, se conoció el gesto que Rial tuvo con su hija Morena Rial. Morena se encuentra detenida en el penal de Magdalena y espera que le autoricen la prisión domiciliaria. La propiedad en la que vivirá ya fue registrada y aprobada para tal fin.

Quien habló sobre la situación legal y el gesto de Rial fue su abogado, Martín Leiro. Leiro mencionó que "Jorge está colaborando con Evelyn", haciendo referencia a la amiga de Morena que fue quien puso la casa a disposición para el arresto domiciliario.

En una charla con Mujeres argentinas, Leiro sumó precisiones sobre la ayuda económica brindada por el periodista. El abogado detalló que Rial está ayudando con la vivienda de la siguiente manera: “Es más, la está ayudando con el alquiler, le mandó muebles”. Además, el periodista está "pagando a los albañiles que están haciendo una refacción en el baño”.